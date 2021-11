Ladrão rouba moto, mas é derrubado por cães, espancado por populares e preso pela PM

Crime aconteceu no Jd Sandra, em Cotia



Imagem meramente ilustrativa.









Um bandido de 36 anos acabou sendo preso pela Polícia Militar no início da madrugada desta quarta-feira (17) no Jardim Sandra, em Cotia. Ele roubou uma moto, mas ao sair do local do crime, foi derrubado por cachorros da vítima e acabou sendo espancado por populares que presenciaram o ocorrido.





A PM, assim que chegou ao local, viu dois homens – a vítima e o irmão – segurando o suspeito no chão, já todo ensanguentado. Ele ainda conseguiu efetuar um disparo com uma arma de fogo que atingiu o dedo do irmão da vítima, que foi socorrido e encaminhado à UPA do Atalaia.





Segundo a PM, o suspeito foi levado ao Hospital Regional de Cotia com diversas escoriações no rosto. Ele fez exames e não corre risco de vida.





O CRIME





Segundo a Polícia Militar, a vítima chegava com sua motocicleta em casa e foi surpreendida por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Mas assim que assumiram a direção da moto roubada, a vítima soltou da corrente seus dois cachorros da raça Pitbull, que alcançaram os suspeitos e os derrubaram da moto. Um conseguiu fugir.





Um dos suspeitos foi imobilizado e agredido por populares, que evadiram do local assim que a PM chegou.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia como roubo e lesão corporal.