CEUC de Caucaia do Alto suspende aulas após paralisação das merendeiras

Anúncio foi divulgado pela direção da unidade aos pais e responsáveis dos alunos

CEUC de Caucaia do Alto: Foto: Reprodução

O Centro Educacional Unificado de Cotia (CEUC) Prefeito Carmelino Pires de Oliveira, localizado no distrito de Caucaia do Alto, suspendeu as aulas do período da tarde nesta quarta-feira (10).







Conforme Cotia e Cia publicou nesta manhã, algumas merendeiras decidiram não ir trabalhar devido ao atraso salarial e também ao atraso do pagamento da cesta básica.



O motivo, segundo anúncio divulgado pela direção, é devido à paralisação das merendeiras da unidade (veja abaixo).