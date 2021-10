Dia de Finados: Visitantes de cemitérios devem ficar atentos ao Covid e à presença de escorpião

Cemitérios de Cotia terão protocolo contra a Covid e orientação para controle de arboviroses.





Por conta da maior movimentação, todos devem usar máscara;

Higienizar as mãos com álcool gel;

Eliminar água parada dos túmulos;

Colocar areia até à borda de vasos de plantas;

Manter distanciamento de outros visitantes;

Cuidado com a presença de escorpião.





Na terça-feira (2 de novembro), quando é lembrado o Dia de Finados, os cemitérios municipais de Cotia receberão milhares de visitantes da própria cidade e de diversas partes do estado. Com o aumento da movimentação, a Secretaria de Saúde, intensificará as ações de orientação aos visitantes, será obrigatório o uso de máscara e também está programada a ação de agentes de controle de vetores que entregarão material educativo sobre controle de arboviroses (doenças causadas por vírus como: Dengue, Zika e Chikungunya).Para entrar nos cemitérios, os visitantes terão à disposição álcool gel para higienização das mãos, além disso, faixas informativas sobre cuidados com água parada, que servem como fotos do mosquito Aedes aegypti, também estarão afixadas nos locais. “”, disse Clóvis Petroni, coordenador geral das vigilâncias municipais (sanitária, ambiental e epidemiológica).Nos últimos dias, equipes de zeladoria da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana fizeram limpeza, pintura e pequenos reparos nos cemitérios municipais. Por conta da pandemia da Covid-19, todos os visitantes deverão estar de máscara e devem manter distanciamento dos visitantes de outros túmulos.