[VÍDEO]: Mãe aguarda filho sair de curso e acaba sequestrada em rua próxima a Prefeitura de Cotia

Destaque

Criminosos sequestraram a vítima e sacaram R$ 510 de sua conta; ela foi liberada no Parque Rincão; A investigação deste caso está em andamento





Imagens da câmera de segurança flagraram momento do sequestro





Uma cabelereira de 44 anos foi vítima de um sequestro na rua Topázio, no Jardim Nomura, próximo a Prefeitura de Cotia. O crime aconteceu no dia 1º de outubro, às 21h40.





Enquanto ela aguarda seu filho sair de uma escola de informática, dois bandidos se aproximam de seu veículo, um de cada lado. Um deles tira a vítima à força do banco do motorista e a coloca no banco traseiro do carro.





Nisso, mais dois criminosos correm em direção ao local e entram no automóvel da vítima. Toda a ação, registrada por uma câmera de segurança [veja abaixo], durou 30 segundos.





Em depoimento à polícia, a vítima disse que eles ficaram rodando com o carro por cerca de 15 minutos. Eles pararam e furtaram seu celular e um cartão bancário. Ela contou que levou coronhadas e “cutucões” com o cano de uma arma.





Ainda à polícia, ela disse que foi obrigada a passar sua senha do cartão. Um dos criminosos saiu do local e voltou depois de uma hora. Eles então saíram em direção a um posto de combustível.





Segundo a vítima, os bandidos a liberaram no Parque Rincão e levaram seu carro. Quando tirou extrato de sua conta, viu que eles tinham sacado R$ 510,00. A investigação deste caso está em andamento.