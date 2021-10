Cotia tem inscrições abertas para curso de manicure e de design de sobrancelhas gratuito

Destaque

Por conta da pandemia, as atividades presenciais estavam suspensas desde março de 2020









Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de manicure e design de sobrancelhas oferecidos pelo Fundo Social de Cotia com o apoio da Prefeitura; Podem participar pessoas com idade a partir de 16 anos, com cadastro único atualizado, que morem em Cotia e que tenham tomado ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19.





Por conta da pandemia, as atividades presenciais estavam suspensas desde março de 2020, mas com o avanço da cobertura vacinal já é possível retomar as aulas de capacitação. “Tivemos que dar uma pausa e aos poucos vamos retomando. Entendemos a importância destes cursos na vida da população, especialmente as mais vulneráveis que estão tendo que se reinventar para levar o sustento para casa”, disse Mara Franco, presidente do Fundo Social.









Inscrições abertas para cursos de manicure e design de sobrancelhas





Movimenta Cotia

Rua Senador Feijó, 110 – centro

Quartas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 16h









Fundo Social de Caucaia

Rua Benedito Ferreira das Dores, 289 – Vila Santa Catarina

Quartas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 16h









Público: pessoas com idade a partir de 16 anos





Requisitos: Cadastro único atualizado e comprovante de residência de Cotia





Documentos obrigatórios: RG e comprovante de vacinação contra a covid-19