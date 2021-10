VÍDEO: Homens vestidos de garis tentam sequestrar empresário na região central de Cotia

Vítima foi salva por um ônibus que bateu na porta de seu veículo, bem no momento da tentativa do crime, fazendo com que os ladrões fugissem do local; tentativa de sequestro aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (21)



Dois homens com vestimentas de gari foram flagrados, no final da tarde desta quinta-feira (21), em uma tentativa de sequestro na avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Monte Serrat, região central de Cotia.









A vítima é um empresário, que estava dentro de seu carro estacionado próximo a uma loja de uniformes.





Imagens de uma câmera de segurança mostram a dupla vindo pela calçada e se aproximando do veículo. Depois, as imagens flagram os dois indivíduos entrando no carro, cada um de um lado. Neste momento, segundo Cotia e Cia apurou, a dupla de criminosos pediu para o empresário ir para o banco traseiro.





Momentos depois, o vídeo mostra um ônibus se aproximando do veículo. O condutor bateu com o ônibus na porta do carro, fazendo com que os bandidos fugissem do local. Nada foi roubado.