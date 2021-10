Vereador Dr Castor explica problemas com o prefeito Rogério Franco: “Sou aliado, e não alienado”

Política

Em entrevista ao Cotia e Cia, o vereador também falou sobre a polêmica envolvendo o programa Bom Prato e disse ser favorável tanto à Tribuna Livre quanto à mudança de horário das sessões da Câmara para a população participar; confira os vídeos



Vereador Dr. Castor Andrade. Foto: Câmara de Cotia





O parlamentar ainda comentou sobre a polêmica envolvendo a indicação do programa Bom Prato e disse que é favorável tanto à Tribuna Livre na Câmara quanto à mudança de horário das sessões [VEJA OS VÍDEOS ABAIXO].























Castor foi eleito vereador em Cotia pela primeira vez em 2012, com 1.513 votos; reeleito em 2016 com 2.482 votos e reeleito em 2020 com 3.594 votos.

Também foi Presidente da Câmara Municipal de Cotia (biênio de 2019 a 2020)



Ele é autor de sete projetos de lei complementar, 38 projetos de resolução, 54 projetos de lei, 8 projetos de emenda à lei orgânica, 28 projetos de decreto legislativo, 21 leis ordinárias, 629 indicações, entre outras proposituras.





O vereador Dr Castor Andrade (PSD) participou, neste sábado (2), da live do Cotia e Cia, no programa Bate Papo de Sábado. A proposta do site é entrevistar todos os vereadores da cidade, um por final de semana.Entre os principais assuntos comentados, Castor explicou sobre o problema na relação com o prefeito Rogério Franco e como isso gerou consequências políticas em seu mandato no Legislativo.