Cotia começa aplicar dose adicional da vacina contra a Covid-19 em trabalhadores da saúde

Vacina

Em Cotia, estão sendo atendidos os trabalhadores que receberam a 1ª ou 2ª dose no município. Todas as UBS’s estão atendendo sem necessidade de agendamento





A partir desta segunda-feira (4/10), a Secretaria de Saúde de Cotia começa a aplicar a dose adicional da vacina contra a covid-19 nos trabalhadores da saúde que receberam a 1ª ou a 2ª dose no município. A dose está sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da cidade e não é preciso agendar. O atendimento é por ordem de chegada e a orientação é para que todos atendam aos protocolos de segurança contra o coronavírus.





Para receber a dose adicional é preciso ter concluído o esquema vacinal com a segunda dose, ou dose única, até o dia 31 de março (a dose adicional só é aplicada em um intervalo de pelo menos seis meses da última dose recebida). No local da vacinação será preciso apresentar documento oficial com foto e CPF e cartão da vacina que comprove a conclusão do esquema vacinal.