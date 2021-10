Rede Social

Problema ocorre nas redes sociais administradas pelo Facebook.















O site downdetector que monitora sites e apps que não estão funcionando, registrou por volta das 12h45 15 mil notificações de instabilidades.

As redes sociais do Facebook, Instagram e Whats App estão com problemas no início da tarde desta segunda-feira (04). O problema que afeta vários países e não só o Brasil deixa os internautas sem conseguir acessar nenhum dos principais serviços do Facebook.