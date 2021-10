UTI do Hospital de Cotia registra queda de 40% de internação por Covid-19 desde abril

A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Estado da Saúde



Hospital Regional de Cotia. Foto: Reprodução





A UTI do Hospital Regional de Cotia registrou uma queda de 40% de internação por Covid-19 desde abril, considerado o mês do pico da pandemia, ocasião em que a unidade de terapia intensiva chegou a marca de 100% de ocupação.A informação foi confirmada pelojunto à Secretaria de Estado da Saúde na noite desta quarta-feira (27).Segundo a secretaria, o hospital possui 20 leitos de UTI destinados a Covid-19, hoje, com 60 % de ocupação. A unidade também mantém oito leitos de enfermaria que estão ocupados, no momento.Ainda segundo a Saúde, desde o início da pandemia, o hospital atendeu 1.828 pacientes com Covid-19.