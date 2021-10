Escolas de Cotia devem voltar às aulas presenciais para 100% dos alunos a partir de novembro

Retorno deve ser obrigatório a partir do dia 8/11 para o Ensino Fundamental e facultativo para o Ensino Infantil



Foto: Vagner Santos





As aulas presenciais devem voltar a ser obrigatórias para 100% dos alunos da rede municipal de Cotia a partir do dia 8 de novembro. No entanto, segundo apurou Cotia e Cia, o retorno será obrigatório apenas para o Ensino Fundamental – exceto para alunos com comorbidades -, enquanto o Ensino Infantil continuará sendo facultativo.





Segundo apuração da reportagem, a prefeitura está aguardando a publicação do governo do estado da não obrigatoriedade do distanciamento. As atividades remotas, por meio de uma plataforma virtual, continuarão da mesma forma.