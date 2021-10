Poeta Willian Delarte estreia coluna ‘Crônica Envenenada’ no Cotia e Cia, na próxima segunda (1º)

Artista cotiano tem 5 livros lançados e promete trazer em sua coluna no site ‘crônicas da vida cotidiana com sua forte veia poética e literária’







Poeta Willian Delarte. Foto: Sônia Bischain





O poeta cotiano, Willian Delarte, vai estrear, na próxima segunda-feira (1º), uma coluna mensal no site do Cotia e Cia. Intitulada ‘Crônica Envenenada’, Delarte promete trazer ‘crônicas da vida cotidiana com sua forte veia poética e literária’.





O poeta lançou seu primeiro livro de poesia, chamado “Sentimento do Fim do Mundo”, pela Editora Patuá, em 2011, na última edição do sarau “Corre Cotia”, que ele ajudou a fomentar desde 2004 e que movimentou a cena cultural durante esse período no município.





Delarte lançou, posteriormente, os livros “Cravos da Noite” (contos – Editora Patuá, 2014), “O Alien da Linha Azul” (poesia - Edições Incendiárias, 2016), “A Lua nos Olhos de Maria” (prosa poética infanto-juvenil - Selin Trovoar, 2018) e “Onde Aqui Rebentamos” (poesia – Selin Trovoar, 2020).





O artista também foi co-organizador da antologia de contos “A Última Canção” (Editora Patuá, 2018), além de colaborador da revista Liberoamérica, co-editor da revista REBOSTEIO Digital e colunista do jornal Conteúdo Independente (Cotia e região, 2011).





Delarte possui, ao longo de sua carreira de escritor, publicações em diversas mídias e antologias, além de ter também composições na área musical, com letras de canções gravadas por artistas do Rock e da MPB.