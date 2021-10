Suspenso desde junho, programa Mãe Cotiana reabre inscrições

Programa social

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





O programa ‘Mâe Cotiana’, que fornece acompanhamento prioritário para gestantes nas UBS’s e realiza a entrega do enxoval completo para o bebê, está com inscrições abertas.A informação foi publicada pela Prefeitura de Cotia nesta sexta-feira (15). Além do Mãe Cotiana, outras ações, como ‘Ação que Alimenta’, ‘Novo Olhar’ e ‘Além do Som’ estão integrando o programa Cotia que Cuida.O Mãe Cotiana estava suspenso desde junho deste ano. Na ocasião, a Prefeitura de Cotia não informou o motivo da suspensãoO “Cotia que Cuida” recebe as inscrições por meio do CRAS CREAS On-line, pelo Whatsapp 11 96300-7500. Para se inscrever ao ‘Mãe Cotiana’ basta enviar um ‘olá’ para o CRAS CREAS On-line, ao receber o menu de opções, responder com o número 3; já para o ‘Ação que Alimenta’, e opção é 7; ‘Novo Olhar’, 11 e, ‘Além do Som’, opção 12.