Site de atendimento da SABESP apresenta instabilidades

A Sabesp informou que adotou um novo sistema comercial com o objetivo de aprimorar o relacionamento com os consumidores.





Neste momento, a nova plataforma está apresentando instabilidade por causa do processamento do volume de informações, o que tem dificultado o acesso dos clientes aos canais de atendimento.





A Companhia informou que "toda a sua equipe técnica está atuando na estabilização do sistema para que a normalização ocorra o mais rapidamente possível. As contas e parcelas com vencimento de 01/10 a 22/10 poderão ser pagas até dia 29/10 sem cobrança de penalidades por atraso do pagamento.





A nova plataforma faz parte do processo de transformação digital da Companhia, que vai possibilitar uso dos dados para personalizar o atendimento ao consumidor, levando em conta as necessidades de cada cliente, com novas funcionalidades.