Aplicativo de transporte exclusivo para mulheres chega em Cotia

Lady Driver tem 100 vagas para mulheres de Cotia, Vargem Grande Paulista e adjacências









O principal aplicativo de transporte exclusivo para mulheres do Brasil, o Lady Driver, deve começar a operar em Cotia ainda este ano. Para tanto, está com cadastro aberto para motoristas mulheres atuarem na região.A aplicativo que está presente em São Paulo desde 2017 é o primeiro aplicativo legalizado para transporte exclusivamente de mulheres e formado por mulheres.”, destaca Bruna Garcia, embaixadora Lady Driver em Cotia.O serviço vem se expandindo em todo o Brasil e já soma cerca de 65 mil motoristas. “Em Cotia serão 220 profissionais e ainda restam quase 100 vagas para serem preenchidas”.Mulheres moradoras de Cotia, Vargem Grande Paulista e imediações, sem limite de idade. É necessário ter Carteira de Habilitação categoria B com EAR (que permite exercer atividade remunerada), veículo com até 10 anos de fabricação, 4 portas, 5 lugares e ar-condicionado. Também será obrigatória a apresentação de certificado de registro e licenciamento do veículo.Para se inscrever é só baixar o app Lady Driver Motoristas (disponível na loja de aplicativos dos celulares ( https://cutt.ly/nRh8E3d ) e preencher o cadastro com as informações solicitadas.O App para motoristas é disponível apenas em Android. Já o de passageiras tem para iOS e Android.Entre os diferenciais do aplicativo, além do fato de atender exclusivamente mulheres e crianças, está a forma de remuneração das motoristas. Com a Lady, as profissionais ganham mais trabalhando menos, ou seja, é o único app que paga para a motorista buscar a passageira, além de oferecer menor concorrência e garantir total segurança.O outro diferencial está na modalidade de transporte exclusivo para crianças, adolescentes e idosos, que também estarão disponíveis na região.