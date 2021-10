Gasolina mais barata do Brasil é registrada em Cotia, diz ANP

O levantamento foi feito entre os dias 10 e 16 deste mês.

Foto: Agência Brasil





O levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizado na semana de 10 a 16 de outubro mostrou que o preço mais barato de gasolina comum pago no país foi de R$ 5,29 em um posto de combustível da Granja Viana em Cotia.





Ainda em Cotia a agência encontrou postos vendendo o litro da gasolina a R$ 6,19. Com isso a média no município foi de R$ 5,96.





Já a gasolina mais cara do país foi registrado no município de Bagé no Rio Grande do Sul, por lá o litro estava R$ 7,49 nas datas do levantamento.