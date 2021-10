Praça da Juventude, em Cotia, continua com sinais de abandono, denuncia morador

#FalaCidadão: “Durante o dia e a noite fica um pessoal usando droga. Não tem segurança. A iluminação não funciona, está tudo pichado, na parte interna quebraram os banheiros todos. Está jogado às traças”, relatou Glauber Moreira; há 5 meses, Cotia e Cia já havia denunciado o mesmo problema com o espaço







Imagens da Praça da Juventude, em Cotia, enviadas pelo morador Glauber ao Cotia e Cia





Glauber Moreira, mais conhecido como Karica, é morador da Granja Carolina, em Cotia. Em contato com a reportagem, ele enviou imagens da Praça da Juventude, localizada no bairro, com evidentes sinais de abandono.





Matos ao redor, lixos espalhados, problemas com manutenção e iluminação do espaço são alguns dos problemas relatados por ele. “Durante o dia e a noite fica um pessoal usando droga. Não tem segurança. A iluminação não funciona, está tudo pichado, na parte interna quebraram os banheiros todos. Está jogado às traças”, relatou.





Cotia e Cia já havia denunciado o mesmo problema com a Praça da Juventude (relembre aqui). Na ocasião, a Secretaria de Esportes e da Juventude informou que realizaria um levantamento de todos os problemas e apontamentos de reparos para deixar o espaço em condições de atendimento à população. Em maio deste ano, o vereador Dr. Castor Andrade (PSD) entrou com um ofício solicitando a conclusão das obras da Praça da Juventude, que se encontra, segundo ele, em "péssimo estado".





Também em maio, o vereador Dr. Castor Andrade (PSD) entrou com um ofício solicitando a conclusão das obras da Praça da Juventude, que se encontra, segundo ele, em "péssimo estado".





Cotia e Cia entrou novamente em contato com a secretaria na tarde desta terça-feira, mas até a publicação desta reportagem, não houve retorno.