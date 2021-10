Em 25 dias, câmeras flagraram bandidos arrombando por 3 vezes porta de galeria no centro de Cotia

Destaque

O primeiro furto na Galeria Center Plaza ocorreu no dia 13 de setembro, o segundo no dia 21 e o último na madrugada desta quarta-feira (6); imagens que Cotia e Cia teve acesso mostram as três ações dos criminosos









Do dia 13 de setembro até a data de ontem (6/10), imagens de uma câmera de segurança flagraram bandidos arrombando a porta da Galeria Center Plaza, no centro de Cotia. A reportagem do Cotia e Cia teve acesso exclusivo às imagens. Confira abaixo.





De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 13/09 um guarda municipal fazia patrulhamento durante a madrugada e viu a porta lateral da galeria arrombada. Segundo o GCM, não foi possível fazer contato no momento com o proprietário. Segundo informações passadas ao Cotia e Cia, neste dia os bandidos levaram algumas peças de roupas.





Uma semana depois, novamente o crime. Desta vez, um homem entra na galeria e furta refrigerantes e dinheiro do caixa.





Já na madrugada desta quarta-feira (6), as imagens da câmera de segurança mostram dois homens parados em frente à galeria. Eles disfarçam, olham para ver se ninguém estava vindo e, após passar um veículo pela via, eles tentam abrir a porta, mas não conseguem.





Na sequência, as imagens mostram outro carro passando pelo local. Eles novamente disfarçam e tentam arrombar a porta em seguida. Um deles entra, enquanto o outro aguarda do lado de fora.





Segundo o boletim de ocorrência, a dupla não chegou a furtar nada da galeria, apenas deixou os danos na porta principal.