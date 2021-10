Enel passa a oferecer pagamento via cartão de crédito em até 24 vezes

A partir deste mês, os clientes da Enel Distribuição São Paulo passam a contar com uma nova condição de pagamento das contas de energia: por meio do cartão de crédito.

A nova modalidade de pagamento estará disponível no site da distribuidora e qualquer cliente baixa tensão poderá utilizar e pagar suas contas vencidas ou a vencer. É mais uma facilidade oferecida aos clientes da distribuidora, diante do cenário econômico provocado pela pandemia e pela crise hídrica no país.

Além da praticidade e comodidade de pagar a conta de luz sem sair de casa, uma das grandes vantagens da nova opção de pagamento é que o cliente pode parcelar as faturas vencidas e a vencer em até 24 vezes no cartão de crédito. Os serviços estarão disponíveis dentro da Agência Virtual, no site da companhia, no link https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/Informativos/parcelar-fatura-cartao-credito.html ou por meio do aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS ( https://apple.co/2VpYh8q ) e Android ( http://bit.ly/2VmOsIj ).

“A opção de pagamento com o cartão de crédito é mais uma facilidade que a Enel SP está oferecendo para que o cliente não precise sair de casa. Com poucos cliques, o cliente escolhe a melhor oportunidade e conta com opções de parcelamento diretamente no cartão”, afirma André Oswaldo dos Santos, diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo. Ainda de acordo com o executivo, as condições de juros variam conforme o número de parcelas escolhidas.