Etec de Cotia abre inscrições para 240 vagas de cursos técnicos gratuitos

Neste semestre a seleção será por análise curricular.





O Centro Paula Souza divulgou o calendário do Vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec) do 2º semestre de 2020. As inscrições do processo seletivo vão de hoje (26/10) até dia 30 de novembro. A taxa é de inscrição é de R$ 19,00.

Em Cotia, ao todo são 240 vagas dividido entre os cursos de administração, contabilidade, ensino médio integrado a administração e ensino médio integrado a desenvolvimento de sistemas.





Para se inscrever no Ensino Médio, em seus diferentes formatos, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental ou apresentar declaração de conclusão, assinada por agente escolar da escola de origem, com data de entrega do histórico escolar com certificado de conclusão, ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja.





Quem optar pelo Ensino Técnico precisa ter concluído ou estar matriculado no segundo ou terceiro ano do Ensino Médio. Quem concluiu ou estiver concluindo o EJA ou Encceja, assim como quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até 2016, deve apresentar a documentação comprobatória conforme especifica a Portaria que regulamenta o Vestibulinho.