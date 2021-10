Prefeitura de Cotia publica processo seletivo com vagas para nível médio

O salário é de R$ 1.250,00 mais benefícios; Saiba como se inscrever

A Prefeitura Municipal de Cotia divulgou nesta quinta-feira (28) um edital de processo seletivo para contratação de 10 agentes de controle de vetores. A escolaridade exigida é de ensino médio completo e o salário é de R$ 1.250,28 mais benefícios.

O Processo Seletivo Simplificado constará da análise curricular e títulos. A contratação será efetuada em caráter temporário, por um prazo de 06 meses, prorrogável por igual período, a critério da prefeitura.

Como se inscrever:

A partir das 08:00 h do dia 1º de novembro de 2021 até as 21:00 h do dia 06 de novembro de 2021,exclusivamente pelo link https://forms.gle/FbBQB2KFgjJU6EsY6

Leia o edital completo clicando aqui.