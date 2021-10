PM mata jovem de 22 anos acusado de participar de sequestro em Cotia

Destaque

Suspeito é apontado pela PM como integrante de uma quadrilha do Pix que tinha acabado de sequestrar um comerciante de 51 anos; caso ocorreu na noite desta segunda-feira (4), no Morro do Macaco



Morro do Macaco, Cotia. Foto: Marcos Batata / Arquivo pessoal



Um jovem de 22 anos foi morto a tiros pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (4) dentro da comunidade do Morro do Macaco, em Cotia. Ele é apontado pela PM como integrante de uma quadrilha do Pix, que tinha acabado de sequestrar um comerciante de 51 anos.





Uma viatura da PM estava perseguindo um veículo que estaria envolvido no sequestro. Após colidir com um poste, três suspeitos saíram do carro em direção à comunidade. A vítima do sequestro foi deixada dentro do automóvel.





Segundo a corporação, uma equipe da PM já estava no interior da comunidade e acabou efetuando três tiros no peito do suspeito que estava dentro de um barraco. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu e acabou morrendo.





A PM disse que com o suspeito foi encontrada uma pistola com 16 munições. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. Os outros dois suspeitos não foram localizados.