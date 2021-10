Câmera flagra homem tentando furtar veículo estacionado próximo ao centro de Cotia

Destaque

Cotia e Cia teve acesso às imagens que mostram o momento da tentativa de furto; confira











Homem foi flagrado tentando furtar veículo em Cotia





Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança tentando furtar um veículo que estava estacionado na rua Maringá, no Jardim São Pedro, próximo ao centro de Cotia. A tentativa de furto aconteceu no dia 22 de setembro [Veja o vídeo abaixo]









Cotia e Cia teve acesso as imagens, que mostram cinco veículos estacionados na via.





Um homem, segurando uma bolsa e aparentemente tranquilo, atravessa a rua e passa entre os carros. Ele ainda fica parado por alguns segundos observando qual automóvel seria o alvo de seu furto.





Ele atravessa mais uma vez a rua. O suspeito então se aproxima de um veículo e olha para dentro dele. E faz o mesmo com outro carro. Ele então se agacha e pega algum objeto de dentro da bolsa.





Neste momento, ele quebra o vidro traseiro do veículo, coloca a mão por dentro e consegue abrir a porta. Ele entra no veículo pela porta do motorista, fica por alguns segundos e sai andando.





O homem depois é visto abrindo o capô do carro. Ele fecha e entra novamente no veículo. O homem então pega a bolsa e sai caminhando.





Segundo o proprietário do automóvel que foi alvo do suspeito, tinham vários pertences dentro do carro, mas nada foi furado.





Ainda de acordo com ele, o suspeito, ao abrir o capô do carro, não contava que o módulo do veículo era blindado, por isso não conseguiu furtá-lo.