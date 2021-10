Cotia passa a aplicar vacina contra a covid-19 sem agendamento

Vacina

Campanha de imunização contra a covid-19 acontece em todas as 26 Unidade Básicas de Saúde do município. Atendimento é feito por ordem de chegada









A partir desta terça-feira (5/10), das 9h às 15h, a Secretaria de Saúde de Cotia começa a aplicar a vacina contra a covid-19 sem a necessidade de agendamento. Com quase 90% da população adulta com idade a partir de 18 anos já imunizada com a 1ª dose, além da descentralização dos polos de vacina para todas as 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), a Secretaria passa a ter condições de realizar os atendimentos de 1ª, 2ª e dose adicional por ordem de chegada.





Em Cotia, a campanha de vacinação contra a covid-19 está atendendo adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com idade a partir de 18 anos. Para receber a 1ª dose da vacina, basta comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima com documento oficial com foto e CPF e comprovante de endereço. Para agilizar o atendimento é preciso fazer cadastro prévio no site www.vacinaja.sp.gov.br





Nas UBS’s a população também tem acesso à segunda dose da vacina. Basta conferir a data programa no cartão e comparecer à UBS mais próxima com documentos e o cartão que comprova que a 1ª dose foi recebida em Cotia, no caso da 2ª dose da Coronavac é preciso conferir o cronograma da UBS [ https://bityli.com/V6Q5Cb ], para os demais imunizantes a dose é aplicada de segunda a sexta-feira. O intervalo para a 2ª dose da vacina da Pfizer foi reduzido de 12 para 8 semanas.





A Secretaria de Saúde também está aplicando a dose adicional em idosos 60+ (que concluíram o esquema vacinal há pelo menos seis meses), pessoas com imunossupressão 18+ (que concluíram o esquema vacinal há pelo menos 28 dias) e trabalhadores da saúde que receberam a 1ª ou 2ª dose da vacina em Cotia e que concluíram o esquema vacinal até 31 de março.