Namorado mandou matar jovem dentro de barbearia em Embu das Artes, esclarece polícia

A Polícia Civil de Embu das Artes informou nesta segunda-feira (18) que o assassinato de Gabriel Garcia, de 22 anos, se deu por conta de seu seguro de vida.





De acordo com a polícia, os investigadores descobriram que o companheiro da vítima havia contratado um homem para cometer o homicídio, com o fim de ficar com o seguro de vida, uma vez que ele era o único beneficiário.





A Polícia Civil solicitou o bloqueio judicial do pagamento do seguro a tempo e, portanto, o mandante não recebeu o dinheiro.





Foram realizadas buscas na residência do suspeito, onde foram apreendidos diversos cartões bancários em nome de terceiros. Ele foi preso.





O executor já foi identificado e os agentes realizam buscas para sua prisão.





O CRIME





Gabriel foi executado por um homem encapuzado e armado que invadiu o salão, que fica na Rua Gaurama, no bairro Pirajussara, segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia da cidade. O crime foi cometido por volta das 18h do dia 23 de junho.





Ainda de acordo com o registro policial, o criminoso se aproximou de Gabriel, que estava de costas e sentado na cadeira da barbearia, enquanto esperava para cortar o cabelo. Em seguida, o homem atirou pelo menos três vezes na cabeça do jovem e fugiu sem levar nada da vítima ou do salão.





Na época do havia sido levantado pela família a hipótese de homofobia.