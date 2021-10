Acidente mata motorista na estrada dos Grilos em Caucaia do Alto

O carro ficou totalmente retorcido.

Foto: Redes Sociais





Um acidente de trânsito por volta das 20h55 deste domingo, 17, na Estrada dos Grilos, na região de Caucaia do Alto, acabou deixando uma vítima fatal.





O acidente, envolvendo um veículo VW Santana, aconteceu na altura do nº8, na zona rural. Guardas Civis foram acionados via Cecom e ao chegarem ao local visualizaram o veículo retorcido por ter se chocado contra um poste.





Os três amigos, moradores de Caucaia do Alto, retornavam do bairro dos Pires, quando o condutor perdeu a direção do veículo, subiu no barranco e colidiu com o poste. O condutor do veículo, A.R.R., de 40 anos, ficou preso entre as ferragens e morreu no local.





Dois passageiros já estavam fora do veículo, e apresentavam lesões. Eles foram socorridos pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e pela equipe do Samu, ao Pronto Socorro de Caucaia, onde permaneceram em atendimento médico. O veículo, sem condições de tráfego, foi apreendido e recolhido ao pátio local.





As informações são do Portal Viva.