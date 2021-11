GCM atende chamado de Alexandre Frota e fecha bar clandestino em Cotia

Deputado disse que contatou o comandante da GCM e juntos montaram uma operação







O deputado federal, Alexandre Frota (PSDB), publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando o desfecho de uma operação que fechou um bar clandestino na divisa de Cotia com Embu das Artes.A ação, que aconteceu no dia 30 de outubro, contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) que, segundo Frota, foi até o local a seu pedido.Segundo o deputado, moradores da região foram até a sua casa pedir ajuda, pois o som alto do bar incomodava os vizinhos durante as madrugadas., disse.Ainda no vídeo, Frota mostra lixo espalhado ao redor do estabelecimento e afirma que o dono não tinha alvará de funcionamento. De acordo com o deputado, que é morador de Cotia, o bar foi fechado e o proprietário autuado.