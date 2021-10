Feirantes de Cotia recebem licenças de funcionamento durante evento na prefeitura

A licença de funcionamento é um antigo pleito da categoria e foi viabilizado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo



Feira do Pq São George. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia













A Prefeitura de Cotia entregou, nesta segunda-feira (25), as licenças de funcionamento para todos os feirantes do município. Com a regularização da categoria, os feirantes passam a ter segurança de trabalho. Os que não tiverem o documento, estarão sujeitos à fiscalização. Evento aconteceu no auditório da prefeitura.





A licença de funcionamento é um antigo pleito da categoria e foi viabilizado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, que também oportunizou aos feirantes uma palestra com o Sebrae-SP sobre “Finanças e Crédito”.