Trio flagrado com 2,4 toneladas de maconha em Cotia é condenado à pena de serviço comunitário

Foto: Divulgação / Polícia Civil





A Justiça de São Paulo condenou à prestação de serviços comunitários três homens encontrados com 2,4 toneladas de maconha em uma chácara localizada no município de Cotia. A Promotoria não recorreu da decisão. O valor da carga é estimado pela polícia em mais de R$ 6,6 milhões. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.





Segundo o processo, policiais civis foram à chácara, denominada ‘Lar Santa Maria’, após receberem informações sobre atividades suspeitas no local. Enquanto estavam na frente da chácara, dois veículos deixaram o local: um fugiu ao avistar os policiais e o outro teve os dois ocupantes detidos enquanto tentavam escapar.





Esses dois suspeitos disseram à polícia que havia uma carga de maconha no local. Ao entrar, os policiais prenderam um homem que tentava fugir e outros dois que estavam em uma das casas na chácara.





Um homem confessou participação no crime e apontou que os outros dois presos seriam cúmplices. Os três receberiam a condenação de três anos de reclusão em regime semiaberto inicialmente, mas a Justiça converteu a pena para prestação de serviços comunitários e pagamento de multa no valor de um salário mínimo.





*Com informações da Folha de S.Paulo