Em 8 meses, Fundo Municipal aplicou mais de R$ 95 milhões na Saúde em Cotia

De janeiro a agosto deste ano, o Fundo Municipal da Saúde aplicou mais de R$ 95 milhões. A previsão atualizada é que até o fim de 2021 o valor em despesas pagas seja próximo dos R$ 160 milhões.





As informações relativas ao segundo quadrimestre foram apresentadas na Câmara Municipal na quarta-feira (29), durante a Audiência Pública do Fundo Municipal de Saúde.





BALANÇO





Entre maio e agosto deste ano, foram realizados mais de 153 mil atendimentos ambulatoriais nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, o que corresponde a um aumento de 4,17% com relação aos quatro primeiros meses do ano.





De acordo com os dados da Secretaria Municipal da Saúde, os atendimentos realizados pelo Samu no período tiveram um aumento de 22,15%, saltando de 1.688 no primeiro quadrimestre para 2.062 no segundo.





Já os atendimentos farmacêuticos tiveram um crescimento de 10,67%, subindo de 108.062 no primeiro quadrimestre para 119.599 nos últimos quatro meses.





Nos três prontos atendimentos do município, localizados em Caucaia do Alto, Parque São George e Atalaia, foram registrados 215.797 procedimentos no segundo quadrimestre.





A Audiência Pública foi presidida pelo Secretário Municipal de Saúde, Magno Sauter, e os dados apresentados pela coordenadora de Planejamento da pasta, Débora Spínola, e chefe de divisão, Gean Carlos Domingues.





Estiveram presentes também o Secretário Adjunto, Jefferson Alexandre Dias, e o Presidente da Câmara Municipal, vereador Celso Itiki (PSD).





A próxima audiência pública da saúde, com a prestação de contas relativas ao terceiro quadrimestre de 2021, deve ocorrer em fevereiro de 2022.