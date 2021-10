Em Cotia, quadrilha mantém vítimas amarradas, furta eletrodomésticos e faz Pix de R$ 24 mil

Destaque

Dos quatro integrantes da quadrilha, um acabou sendo preso pela Polícia Civil; crime aconteceu na noite desta quinta-feira (30), no Parque Bahia







Delegacia de Cotia.









Uma quadrilha formada por quatro criminosos invadiu uma residência no Parque Bahia, em Cotia, na noite desta quinta-feira (30). Três vítimas, um homem de 30 anos e dois idosos, um de 62 e outro de 90 anos, ficaram amarradas sob a mira de armas de fogo. Até o momento, um suspeito foi preso.





Segundo a Polícia Civil, enquanto as vítimas permaneceram amarradas, a quadrilha vasculhou toda a residência em busca de joias e dinheiro.





Em posse de senhas bancárias, os criminosos realizaram transações financeiras por meio do Pix, somando R$ 24 mil, e compras com cartões de crédito.





Além disso, eles furtaram alguns eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, e usaram um dos veículos da família para o transporte.





Em seguida, de acordo com a Polícia Civil, pegaram uma das vítimas e a levaram para um cativeiro, em local incerto, onde mantiveram sua liberdade restrita até a manhã desta sexta-feira (1º). O idoso foi libertado em um matagal e acionou a Polícia Militar.





Familiares de uma das vítimas constataram alguns Pix no nome de uma mulher. Os policiais foram até a residência da suspeita e foram recebidos por um homem, que se identificou como irmão dela.





Dentro da casa, a polícia encontrou um extrato bancário com várias transações no nome de uma das vítimas e uma sacola com R$ 9,9 mil em espécie. A quantia correspondia exatamente ao valor de saques efetuados nesta manhã, conforme extrato bancário da suspeita.





O irmão da mulher, que está em liberdade condicional por roubo de cargas, negou a participação no crime, mas acabou sendo preso em flagrante por evidências de provas. Já a irmã está foragida.





O veículo, os aparelhos furtados e o dinheiro em espécie foram devolvidos às vítimas.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia e é investigado pela delegada Mônica Gamboa.