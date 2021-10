Cotia terá câmeras com leituras de placas de automóveis como medida de segurança

Segurança Pública

Segundo o secretário de segurança pública de Cotia, cidade terá "muralha eletrônica".

Foto ilustrativa | G1





Em breve, Cotia terá um sistema de câmeras com a tecnologia de leitura e identificação de placas de veículos nas principais vias da cidade.A informação foi dada com exclusividade ao Cotia e Cia pelo secretário municipal de Segurança Pública, Almir Rodrigues.Segundo Rodrigues, a instalação dos totens e o rastreamento das viaturas são processos intermediários de um projeto mais completo que integrará a muralha eletrônica, "".Na entrevista concedida ao site, o secretário comentou ainda temas importantes como a criação de um Grupo de Trabalho Integrado com ações voltadas para segurança, para tentar barrar o crescente número de crimes na cidade.Clique aqui e leia a reportagem na íntegra