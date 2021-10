Cotia concorre a prêmio turístico na internet; veja como votar

Turismo

A cidade concorre ao prêmio Top Destinos Turísticos na categoria “Turismo de Aventura”







Cachoeira da Graça, em Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais





O município de Cotia está concorrendo ao prêmio Top Destinos Turísticos na categoria “Turismo de Aventura”, que contempla movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo.





O Prêmio Top Destinos Turísticos tem como objetivo identificar e selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo. “É o maior reconhecimento às cidades que investem e acreditam no turismo como um potencial gerador de riqueza e autoestima da população. A premiação elegerá, em até 16 categorias, os melhores destinos do Estado de São Paulo”, diz o site.





Segundo o programa, Cotia foi escolhida por ser um município com um cinturão verde e de locais prontos para atender este segmento.





“Iniciamos um trabalho para começar a ‘venda’ do produto em eventos do trade turístico. Para darmos um exemplo mais claro, Cotia tem um pouco mais de 300 mil metros quadrados de extensão, só o Morro Grande um verdadeiro santuário ecológico, ocupa um terço do município, ou seja, são 100 mil metros quadrados de área, onde tem histórias dos antigos morados da Vila Operária”, informa o portal.