PF faz buscas em Cotia em investigação sobre roubo às agências bancárias em Araçatuba

Região

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Osasco e Itapevi; sete pessoas foram presas suspeitas de participação no assalto ocorrido na cidade de Araçatuba, no interior do estado, em agosto







Foto: Divulgação / Polícia Federal





A Polícia Federal (PF) deu cumprimento a 24 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão temporária nesta quinta-feira (14). A operação é decorrente da investigação do roubo às agências bancárias da CEF e BB, ocorrido na madrugada do dia 30/8/2021, na cidade de Araçatuba (SP).





Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Cotia, três em Osasco, dois em Itapevi, um em Itapecerica da Serra, seis em São Paulo, um em Campinas, um em Águas De Santa Bárbara, cinco em Guarulhos e três em Mairiporã.





Ainda de acordo com a PF, foram cumpridos sete mandados de prisão e diligências continuam sendo realizadas para a localização do oitavo indivíduo.





“O aprofundamento das investigações levou à reunião de novos elementos de convicção, inclusive com a identificação de novos integrantes da organização criminosa que atuou no roubo em Araçatuba/SP, possibilitando, assim, que a Justiça Federal autorizasse a expedição dos mandados e prisões”, disse a PF.





Decorridos 45 dias do roubo em Araçatuba, a PF informou que já deu cumprimento a 51 mandados de buscas e apreensão e prendeu 15 pessoas envolvidas no crime.





O assalto





Na madrugada do dia 30 de agosto, um grupo atacou com explosivos duas agências bancárias – uma do Banco do Brasil e outra da Caixa Econômica Federal - em Araçatuba, no interior paulista. Os ladrões também espalharam explosivos por diversos pontos da cidade.





Na fuga, houve troca de tiros com a polícia e reféns foram usados como escudo, colocados sobre o capô dos carros da quadrilha. Na ação, três pessoas morreram e pelo menos outras três ficaram feridas.