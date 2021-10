Secretário de Saúde chama de “palpiteiro” conselheiro que sugeriu centro de hemodiálise em Cotia

Saúde

“Não adianta ser conselheiro e não ser conselheiro, ser palpiteiro”, disse Magno Sauter em resposta ao conselheiro Francisco Machado, durante audiência pública do Fundo Municipal de Saúde; veja o vídeo Secretário de Saúde de Cotia, Dr Magno Sauter









O secretário de Saúde de Cotia, Magno Sauter, chamou o conselheiro da saúde, Francisco Carlos Machado, de “palpiteiro”, durante audiência pública do Fundo Municipal de Saúde que ocorreu na quarta-feira (29) na Câmara de Cotia.





A resposta de Sauter aconteceu após Machado sugerir a construção de um centro para tratamento de hemodiálise. Veja trecho do vídeo abaixo:













Em resposta, Sauter disse que a Secretaria de Saúde atua com orçamento e que é “importante quem senta nessa cadeira entender o SUS”. “Não adianta ser conselheiro e não ser conselheiro, ser palpiteiro”, disse.





Inconformado com a resposta do secretário, Machado gravou um vídeo dizendo que foram palavras infelizes e que Magno “demonstrou desconhecimento total da cadeira que ocupa” e “principalmente do que é o conselho da saúde e as funções do conselheiro”. “E o pior de tudo: nunca leu o plano de governo do prefeito”, disse.





Veja aqui. A implantação de um centro de hemodiálise no município é uma das propostas de governo do prefeito Rogério Franco.