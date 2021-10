20 mil pessoas estão com a 2ª dose da vacina contra a Covid atrasada em Cotia

Desde o fim de setembro, o intervalo entre as doses da Pfizer caiu para 8 semanas, o que elevou o índice de evasão na cidade. População deve concluir o esquema vacinal com duas doses para garantir imunização





Vinte mil, trezentos e doze cotianos estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. Isso é o que mostra um levantamento fechado no sábado (16/10), pela Secretaria de Saúde. A maior evasão, segundo os números, é do imunizante da Pfizer, já que, desde o fim de setembro, o intervalo entre a 1ª e 2ª dose caiu de 12 para 8 semanas. A Secretaria de Saúde alerta para o fato de que, segundo os testes realizados pelos fabricantes das vacinas Coronavac, Pfizer a Astrazeca, para se ter a proteção esperada é preciso receber as duas doses.





O número, de acordo com a Secretaria de Saúde, acende um alerta em relação ao controle da pandemia. “Temos acompanhado a queda de casos graves, internações e de mortes, desde o início da campanha de vacinação, mas sabemos que os resultados serão ainda mais satisfatórios se todas as pessoas elegíveis para receberem a vacina tomarem as duas doses, de acordo com o que está sendo recomendado pelos fabricantes”, destacou o secretário, Magno Sauter.









Onde tomar a 2ª dose contra a Covid-19?