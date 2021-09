Casal da quadrilha do Pix é preso acusado de sequestrar comerciante em Cotia

Destaque

Um dos suspeitos foi preso em flagrante após fuga na Raposo Tavares; ele foi encontrado dentro de um córrego; quadrilha é investigada



Um jovem de 18 anos e uma mulher de 21 anos foram presos na sexta-feira (10) acusados de sequestrar um comerciante em Cotia. Foram apreendidos com um dos suspeitos cartões de crédito e aparelhos de celular da vítima. Outras pessoas são investigadas como suspeitas de participação do crime.A prisão aconteceu após um dos criminosos efetuar uma fuga na rodovia Raposo Tavares com o carro da vítima. A Polícia Militar recebeu um chamado pelo rádio e identificou que o veículo suspeito estava bem a frente da viatura. Durante a perseguição, ele se envolveu em um acidente, batendo o carro em outro veículo.Segundo informações da polícia, o suspeito pulou do carro e deu fuga a pé em uma região de mata. Ferido, ele acabou entrando em um córrego e foi localizado pela polícia. Durante a fuga, o suspeito deixou cair um revólver calibre 32 desmuniciado e sem o cabo.Segundo a Polícia Civil, a mulher, que também foi presa acusada de participação no sequestro do dono do salão de beleza, fez um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Cotia para se fazer de vítima.A polícia, no entanto, recebeu informações de que uma outra vítima teria sofrido tentativa de sequestro e uma mulher, com as mesmas características, também estava no local durante esse crime.Imediatamente, a polícia começou a questionar a suspeita quanto ao ocorrido, e ela começou a cair em algumas contradições. Acuada, ela confessou à polícia que conhecia a vítima de um salão de beleza, em que ele é proprietário. Segundo o boletim de ocorrência, ela ganhava tratamentos estéticos no salão em troca de divulgação em redes sociais.Ainda segundo o boletim, a suspeita disse que começou a namorar um rapaz que teria dado a ideia de sequestrar o dono do salão de beleza com quem ela tinha uma amizade. A intenção deles era fazer Pix com os dados da vítima.A mulher, de acordo com a polícia, entrou no veículo junto com a vítima e, durante o trajeto, fingiu passar mal e pediu para ele parar o carro. Neste momento, os criminosos abordaram a vítima, que reagiu e entrou em luta corporal com os bandidos. Um deles acabou sendo preso e o restante da quadrilha é investigada pela polícia.