Grupo entrega geladeira literária a organização sem fins lucrativos de Caucaia do Alto

Projeto transforma geladeiras velhas em verdadeiras bibliotecas.





No início deste mês, uma cerimônia simbólica celebrou a entrega de uma geladeira literária recheada de livros infanto-juvenis à ADRA Caucaia, arrecadados pelas voluntárias do grupo Desperta Já Cotia. Desde o início da pandemia, o projeto estava suspenso devido às restrições de circulação. Entre janeiro e março/2020 o grupo preparou e entregou 3 geladeiras (AFESU Moinho, Associação de Moradores do Jardim Nova Cotia e Parque CEMUCAM) e muitos livros ainda aguardavam os próximos passos do projeto.





Desta vez, a geladeira foi obtida pela própria instituição e como não conseguiram fazê-la funcionar, a ideia encaixou muito bem com a iniciativa do grupo. Dali em diante, o desafio foi conseguir mais livros infanto-juvenis: "Fizemos campanhas antes da pandemia e muitas pessoas nos procuram para doar livros, mas a maioria é voltada a adultos, por isso foi necessário fazer uma campanha específica", explica Marise Uemura, uma das voluntárias do projeto.





A ADRA Caucaia do Alto funciona desde 2015 em um amplo espaço com muito verde, onde são atendidas em média 60 crianças de 06 a 15 anos com atividades no contraturno escolar. Têm horta, um campinho para esportes e espaços agradáveis para receber as crianças. As atividades presenciais estão suspensas devido à pandemia, mas a retomada está sendo planejada e deve ocorrer em breve. Solange Ramirez, assistente social da ADRA ressalta "a geladeira literária para o núcleo da ADRA em Caucaia significa mudança de vida através da cultura".





O sentimento de realização das quatro voluntárias do Desperta Já Cotia é resumido em uma frase: "É uma alegria ver tantos livros trocando de mãos e possibilitando novos conhecimentos e sonhos para tantas crianças."









Por Marise Uemura