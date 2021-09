Ursa parda que morou 18 anos em zoológico do Recife é transferida para Cotia

Após 18 anos morando na capital pernambucana, o animal foi trazido ao Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos, na última sexta-feira (24)



Úrsula, de 22 anos. Foto: Reprodução / Tv Globo





A ursa parda Úrsula, de 22 anos, se despediu de um zoológico de Recife (PE) na noite de sexta-feira (24).





Após 18 anos morando na capital pernambucana, o animal foi trazido ao Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos, em Cotia. As informações são do G1.





A ursa e o irmão, Zé Colmeia, chegaram ao Zoológico do Recife em 2003, trazidos de Goiás, onde viviam em cativeiro.





A expectativa era levar os dois para o Rancho dos Gnomos, mas, em maio deste ano, Zé Colmeia, que tinha 22 anos, morreu em decorrência de problemas respiratórios.





Segundo o G1, Úrsula foi monitorada após o falecimento e não apresentou sintomas clínicos, apenas tristeza devido à morte do companheiro.





A operação para levar Úrsula foi planejada durante 90 dias. Para realizar o embarque, foram necessários alguns ajustes, como quebrar a parede do zoológico, para garantir a segurança e o bem-estar do animal. Na despedida, houve choro de saudade por parte da equipe, conforme informou a reportagem.





O deslocamento foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal. O caminhão que transportou Úrsula foi acompanhado por especialistas que monitoraram as reações do animal no veículo, durante o trajeto até Cotia.