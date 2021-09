Outubro Rosa: Saúde vai realizar mamografia sem agendamento e ações educativas em Cotia

Saúde

A campanha tem como público-alvo, principalmente, mulheres com idade entre 25 e 69 anos. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) haverá ações educativas, material informativo e orientação



A Secretaria de Saúde de Cotia anunciou nesta segunda-feira (27) que, durante o mês de outubro, quando acontece a Campanha Outubro Rosa, realizará uma programação especial.Entre as ações, estão a distribuição de material informativo, coleta de Papanicolaou e realização de mamografia sem a necessidade de agendamento.As ações, segundo a Saúde, têm como objetivo detectar precocemente o câncer de mama e colo do útero.Além disso, o Outubro Rosa visa ações educativas de conscientização para lembrar as mulheres da necessidade dos exames preventivos.A campanha tem como público-alvo, principalmente, mulheres com idade entre 25 e 69 anos. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) haverá ações educativas, material informativo e orientação.Mamografia sem agendamentoA Secretaria de Saúde informou que mulheres de 40 a 69 anos poderão realizar o exame de mamografia sem agendamento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, durante todo o mês de outubro, no Setor de Diagnóstico por Imagem, na UBS Atalaia.O atendimento será limitado a 20 exames por dia e as mulheres serão atendidas por ordem de chegada.A programação contará com ações educativas das 9h às 16h, no dia 2, no drive de vacinação contra a Covid-19, no Ginásio de Esportes; dia 6, das 17h às 20h, a Secretaria fará ação educativa na Feira Noturna de Cotia; e, no dia 8, das 15h às 18h, as ações acontecerão na Feira Noturna de Caucaia.Coleta de PapanicolaouMulheres com idade entre 25 e 64 anos de idade poderão comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima [cronograma abaixo] e realizar a coleta do sem agendamento.Para atender as mulheres que não podem ir à UBS durante a semana, haverá coleta do exame nos dias 16 e 23 (sábado) com agendamento pelo aplicativo Saúde Cotia. Nos dois sábados a Saúde também oferecerá testes rápidos de HIV e Sífilis.Documentos obrigatórios para os exames: RG, CPF, Comprovante de Endereço de Cotia e Cartão SUS.

Cronograma de Papanicolaou – UBS’s | Segunda a sexta-feira (sem agendamento) Mulheres com idade entre 25 e 64 anos de idade UBS SEG TER QUA QUI SEX Assa 8h30 às 11h Jardim do Engenho 8h30 às 11h

13h às 15h Jardim São Vicente

13h às 15h 8h30 às 11h Parque Alexandra 8h30 às 11h

13h às 15h Parque São George 8h30 às 11h

13h às 15h Recanto Suave 8h30 às 11h Rio Cotia 8h30 às 11h 8h30 às 11h Santa Angela 8h30 às 11h

13h às 15h Jardim Coimbra 13h às 15h 8h30 às 11h Miguel Mirizola 8h30 às 11h 8h30 às 11h Parque Turiguara 8h30 às 11h Portão 8h30 às 11h

13h às 15h 8h30 às 11h Arco-Íris 8h30 às 11h 8h30 às 11h Caputera 13h às 15h 8h30 às 11h Jardim Petrópolis 8h30 às 11h 13h às 15h Jardim Sandra 13h às 15h 8h30 às 11h Jardim São Miguel 13h às 15h 8h30 às 11h Mirante da Mata 13h às 15h 8h30 às 11h Morro Grande 8h30 às 11h Água Espraiada 13h às 15h 13h às 15h Cachoeira 8h30 às 11h Jardim das Oliveiras 8h30 às 11h Jardim Japão 13h às 15h 8h30 às 11h 8h30 às 11h Mendes 8h30 às 11h

Cronograma de Papanicolaou – Dias 16 e 23/10 (sábado) | com agendamento Mulheres com idade entre 25 e 64 anos de idade *Haverá ações educativas e realização de testes rápidos de HIV e Sífilis Data Horário Local Dia 16/10 9h às 13h UBS Portão, UBS Caucaia, UBS Atalaia, UBS São Vicente, Clínica da Mulher Dia 23/10 9h às 13h UBS Portão, UBS Caucaia, UBS Atalaia, UBS Arco Íris