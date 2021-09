GCM de Cotia anuncia prisão de integrantes da quadrilha do Pix

Ibiúna

Bandidos roubaram dinheiro, objetos pessoais e ainda agrediram as vítimas; prisão ocorreu na divisa de Cotia com Ibiúna







Foto: Reprodução / GCM de Cotia





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia anunciou a prisão de dois integrantes da quadrilha do Pix neste sábado (25). Segundo a GCM, a prisão em flagrante aconteceu na Estrada Municipal dos Ribeiros, divisa de Cotia com Ibiúna.De acordo com a corporação, os bandidos haviam roubado dinheiro, objetos pessoais e agrediram moradores de uma residência, em Ibiúna.Ao fugirem do local do crime, eles foram abordados pela equipe da GCM e assumiram a autoria do roubo.Ainda segundo a GCM, as vítimas foram socorridas ao Pronto Socorro de Caucaia do Alto.Neste domingo (26), dando continuidade a ocorrência, a GCM localizou, no interior de uma casa abandonada, os pertences que haviam sido roubados das vítimas.A equipe encontrou aparelhos de televisão, videogame, celulares e bebidas. Foram também encontradas uma espingarda de pressão e uma carabina Winchester 44 que, segundo a corporação, foram usadas pelos criminosos.O crime foi registrado pela Delegacia de Polícia de Cotia.