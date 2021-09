UBSs de Cotia fecharam nesta quarta-feira (8) porque feriado não foi antecipado para a Saúde

Saúde

Unidades funcionaram normalmente na antecipação do feriado da Padroeira de Cotia, no dia 30 de março, porém, prefeitura não divulgou essa informação



As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cotia não funcionaram nesta quarta-feira, 8 de setembro, quando foi comemorado o Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate (padroeira do município), porque abriram normalmente quando o feriado foi antecipado para o dia 30 de março.





A informação foi confirmada pela prefeitura ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (9), após vários questionamentos de leitores do site.





Mas em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura informou que haveria expediente normal nas repartições públicas nesta quarta-feira (8), não deixando claro que as unidades de saúde não funcionariam. Leia a nota abaixo:





Conforme decreto 8.854 , na segunda-feira (6) é ponto facultativo em nossa cidade. Por isso, não haverá expediente nos serviços públicos municipais nos dias 6 e 7 (feriado nacional da Independência). Nestes dois dias, funcionarão apenas os serviços essenciais: Pronto Atendimento e Segurança. No dia 8/09, dia de Nossa Senhora do Monte Serrate (padroeira de Cotia). haverá expediente normal. O feriado municipal foi antecipado para o dia 30/03, conforme decreto 8.894