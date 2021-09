Sistema Castello-Raposo e Rodoanel oeste registram fluxo de 1,6 milhão de veículos no feriado

Rodovias

Fluxo ficou dentro da expectativa das concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel durante a Operação Independência



As concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel registraram fluxo de 1,6 milhão de veículos durante a Operação Independência, que ocorreu entre a zero hora de sexta-feira (03/09) e meia-noite de ontem (07/09).





No Sistema Castello-Raposo a movimentação típica de feriado foi de 654 mil veículos e a expectativa da concessionária era de fluxo de 620 mil veículos. No trecho oeste do Rodoanel passaram 1,043 milhão de veículos e a previsão da concessionária era de 1,1 milhão de veículos.





Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle das concessionárias, Polícia Militar Rodoviária e ARTESP.





No período, a CCR ViaOeste registrou 45 acidentes, com 27 feridos e nenhuma morte. No total, foram realizados 1.639 atendimentos pela concessionária, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar.





A CCR RodoAnel registrou sete acidentes, com dois feridos e nenhuma vítima fatal. Foram promovidos durante o feriado prolongado 591 atendimentos no trecho oeste do Rodoanel.