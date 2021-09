Família e amigos fazem arrecadação para trazer corpo de cotiano que morreu em Portugal

Luto

Rodrigo Zeferino morreu na noite de domingo (5) e agora familiares estão com dificuldades por conta da burocracia para fazer o translado de seu corpo para o país; veja como ajudar



Rodrigo, mais conhecido como Romário, morreu em Portugal no último domingo (5). Foto: Arquivo pessoal









Familiares e amigos do cotiano Rodrigo Zeferino estão fazendo uma campanha de arrecadação coletiva na internet para conseguirem arcar com os custos do translado de seu corpo de Portugal para o Brasil.









Segundo a família, o valor necessário, incluindo os gastos funerários, chega a pouco mais de R$ 40 mil.





Rodrigo, que era conhecido como Romário ou Roma, morava no Jardim Leonor e estava há cerca de dois anos em Portugal trabalhando como barman.





Rodrigo falevceu em seu apartamento na noite deste domingo (5). O motivo da morte não foi informado.





Para fazer transferência via Pix, o CPF é 500.676.348-50.





(EESA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 15H12 DO DIA 08/09/2021 CORRIGINDO A INFORMAÇÃO QUE ELE HAVIA MORRIDO EM RAZÃO DE UM INFARTO)