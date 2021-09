Após prorrogação, prefeitura começa a enviar o carnê da Taxa de Funcionamento e ISSQN em Cotia

Importante

Tributos e impostos foram emitidos pela Fazenda municipal com data de vencimento prorrogada, conforme previsto no Decreto 8.899/2021







Tributo Parcelas Data de vencimento Taxa de Licença Funcionamento Parcela Única | 1ª parcela | 2ª parcela 28/10/2021 | 28/10/2021 | 16/11/2021 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) Profissionais Liberais Parcela Única | 1ª parcela | 2ª parcela 28/10/2021 | 28/10/2021 | 16/11/2021 Taxa de Licença para Feirantes Parcela Única | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela 28/10/2021 | 28/10/2021 | 16/11/2021 |30/11/2021 | 30/12/2021 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) Autônomos Parcela Única | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela 28/10/2021 | 28/10/2021 | 16/11/2021 |30/11/2021 | 30/12/2021

A Prefeitura de Cotia começou a enviar os carnês de recolhimento de algumas taxas e impostos que tiveram as datas de vencimento, tanto da parcela única quanto da 1ª e 2ª parcelas, prorrogadas. Ao longo dos próximos dias, os contribuintes da Taxa de Licença Funcionamento, Taxa de Licença para Feirantes, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) Profissionais Liberais e Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) Autônomos começam a receber o carnês no endereço cadastrado junto a Secretaria da Fazenda.Estas cobranças são anuais e acontecem, tradicionalmente, no início do ano. Mas, por conta da pandemia da Covid-19 que causou impacto negativo nas atividades econômicas, a Prefeitura de Cotia prorrogou os vencimentos para outubro conforme tabela abaixo. A prorrogação dos vencimentos está prevista no Decreto 8.899/2021 em 9 de abril.