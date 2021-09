Prefeitura de Cotia lança o “Portal do Empreendedor” para autônomos

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, lançou uma nova ferramenta voltada para o trabalhador autônomo, trata-se do “Portal do Empreendedor” disponível no site ( www.cotia.sp.gov.br ), em Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, o serviço pode ser acessado diretamente em ( https://cotia.sp.gov.br/portal-do-empreendedor/ ), no local, a secretaria disponibiliza orientações sobre Microempreendedor Individual (MEI) além de um cadastro para que o autônomo possa se formalizar, obter o CNPJ e desfrutar de vantagens como: direitos previdenciários, aposentadoria, salário maternidade, acesso a créditos facilitados, pode participar de licitações públicas, entre outras.





O ‘Portal do Empreendedor’ também traz uma sessão de ‘Cursos’ com informações e links direto para inscrição em cursos gratuitos oferecidos pelo Senai: ‘Desvendando a Indústria 4.0’, ‘Competência Transversal – Noções básicas de mecânica automotiva’ e ‘Economia Circular Orientador de Práticas na Empresa’. Também há uma sessão de FAQ, com respostas paraas principais dúvidas sobre MEI.