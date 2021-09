Pais de uma menina de 7 anos denunciam funcionário de ótica em Osasco por abuso sexual

Osasco

Funcionário teria pedido para a criança pegar em seu pênis e o momento foi registrado por imagens de uma câmera de segurança; vendedor foi demitido após o ocorrido



Ótica Gassi, no centro de Osasco. Foto: Google Imagens





Os pais de uma menina de 7 anos registraram uma denúncia contra um vendedor de uma ótica em Osasco, na Grande São Paulo, por ter abusado sexualmente de sua filha. O funcionário foi desligado da empresa após o ocorrido.





O caso, que está sendo investigado pelo 5º DP de Osasco, aconteceu no final de julho na ótica Gassi, no centro da cidade.





De acordo com a denúncia, os pais foram até a ótica comprar dois pares de óculos para seus filhos. Devido a compra, tiveram direito a escolher um óculos de sol como brinde.





Neste momento, segundo o depoimento à polícia, a menina foi pegar o óculos com o vendedor e ele pediu para ela pegar em seu pênis. O relato foi feito pela própria criança quando a família já estava dentro do carro para ir embora.





Ainda segundo a ocorrência, os pais foram até a loja no dia seguinte e falaram com o supervisor técnico, e pediram para ver as imagens da câmera de segurança. Mas durante a apresentação, eles perceberam que estavam faltando as imagens do período em que permaneceram na loja e também o momento em que a filha relatou o abuso.





Quando os pais questionaram o supervisor sobre a ausência das imagens, ele disse para eles comparecerem à loja depois de dois dias, pois iria providenciar o trecho que estava faltando. Mas uma advogada da ótica ligou para os pais e disse que viu as imagens e que elas confirmavam o abuso.





Cotia e Cia ligou na ótica na manhã desta quinta-feira (9) e conversou com o gerente, que confirmou a demissão do funcionário e afirmou que o abuso, de fato, aconteceu. Ele não deu mais detalhes, pois disse que não estava autorizado a falar sobre o assunto e que a denúncia está com o jurídico da empresa.





A reportagem também fez contato com o supervisor técnico citado na matéria, mas ele disse que não faz mais parte da equipe.