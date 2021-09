Caucaia do Alto terá Feira de Artes e Artesanato

Importante

Estreia deve ocorrer no próximo sábado (18/09) na praça dos Romeiros.

Está marcada para sábado (18/09) a estreia da Feira de Artes e Artesanato de Caucaia do Alto. A feira é organizada pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia em parceria com dezenas de artesãos da cidade. O local escolhido para a exposição de dezenas de produtos foi a Praça dos Romeiros – recém reformada pela Prefeitura e que ficou mais bonita e aconchegante para os visitantes.





A estreia terá horário piloto, segundo a Secretaria, e vai funcionar das 8h às 18h para que seja avaliada como será a frequência e, havendo necessidade, o horário poderá ser ajustado mediante aviso ao público.





Na Feira de Artes e Artesanato as pessoas vão encontrar uma variedade de produtos feitos por artesãos de Cotia, na edição da feira de Caucaia, a maioria dos artesãos é do próprio distrito. “Temos uma riqueza de produtos feitos à mão com tanto carinho e talento que foi possível viabilizarmos uma edição da Feira de Artes de Artesanato no distrito”, informou a Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.





Ainda há vagas para artesãos se inscreverem e participarem da Feira de Artes e Artesanato de Caucaia do Alto. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Lazer pelos telefones 11 4148-8929 / 4148-6638.









Serviço





Feira de Artes e Artesanato de Caucaia do Alto





Sábado, das 8h às 18h (horário piloto)





Praça dos Romeiros









Feira de Artes e Artesanato de Cotia





Sábado, das 10h às 17h





Calçadão da Rua Senador Feijó