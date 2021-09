Motorista de aplicativo é preso após tentar beijar à força menina de 14 anos, em Osasco

Osasco

Foto: Reprodução / Osasco Notícias





Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante no sábado (25) após ter tentado beijar à força uma menina de 14 anos no município de Osasco, na Grande São Paulo.Segundo o portal Osasco Notícias, a própria adolescente foi quem chamou a polícia. De acordo com ela, durante a viagem solicitada, o motorista parou o veículo em determinado ponto, travou as portas e foi para o banco de trás, onde ela estava.Ainda segundo o site, a menina conseguiu se soltar do suspeito, saiu correndo e encontrou uma viatura da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que fez as buscas pela região e acabou prendendo o motorista em flagrante.