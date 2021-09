Motorista flagra tentativa de roubo na Granja Viana

Segurança Pública

Dois homens armados em uma moto tentaram roubar aliança de uma mulher de 50 anos, mas não conseguiram e fugiram sentido Carapicuíba



Imagem compartilhada nas redes sociais mostra tentativa de roubo na Av São Camilo





Um motorista flagrou na tarde desta quinta-feira (23) uma tentativa de roubo na Avenida São Camilo, na Granja Viana, em Cotia. Na imagem, compartilhada nas redes sociais, dois homens em uma moto param ao lado de um veículo e o que está na garupa aparece com a mão do lado de dentro do automóvel.









Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima era uma mulher de 50 anos. Ela contou à polícia que o suspeito, durante a tentativa de assalto, pediu sua aliança, mas ela não entregou.





No início ela não percebeu que se tratava de um assalto, achou que a dupla estava pedindo informações.





Ainda segundo a vítima, assim que o trânsito começou a fluir, a dupla fugiu sentido Carapicuíba e não foi mais localizada.





O caso foi registrado como tentativa de roubo no 2º DP de Cotia.